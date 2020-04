«Noi operatori del 118? Non siamo eroi»

Maria Luisa Canna è un’infermiera e operatrice Ares 118. Nel corso dell’intervista racconta le difficoltà dietro ogni intervento in questo momento di crisi: «spesso abbiamo pochi istanti per capire se il paziente che stiamo per soccorrere ha contratto il virus. Serve una concentrazione costante e tantissima prudenza. Anche una piccolissima distrazione potrebbe farci infettare e contagiare le persone a noi vicine».

«Il numero degli operatori sanitari contagiati dal coronavirus supera i 10mila», spiega Maria Luisa, «il nostro lavoro è un dovere e dietro c’è tanto lavoro e tanto studio».