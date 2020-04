Note sul presente: dalla tentazione neo statalista alla verticalizzazione tecnocratica

Cooperazione allo sviluppo: 6 proposte per non abbandonare i beneficiari «Sono ipotesi a portata di mano (alcune a costo zero), ispirate a un criterio di fondo: essere anticiclici, quindi pronti ad avviare misure che possano dare liquidità per dare continuità ai progetti. Che è il nostro scopo ultimo». L'intervento del segretario generale di Avsi