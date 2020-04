Coronavirus, mappate donazioni per 631 milioni

Già 631 milioni di euro sono stati donati per l’emergenza Coronavirus in Italia, da 723 donazioni mappate: di queste, 430 iniziative sono rivolte agli ospedali, 149 a enti non profit, 120 a cittadini e famiglie, 65 alla Protezione civile. Sono i primi dati della mappatura della solidarietà realizzata da Italia non profit, che ha lanciato il portale “Coronavirus: filantropia a sistema”. L’iniziativa è promossa insieme ai principali attori della filantropia istituzionale italiana e altri attori del terzo settore fra cui Fondazione CRT, Fondazioni di Comunità di Fondazione Cariplo, Banca Etica e altri ancora. L’obiettivo è permettere ai beneficiari (o potenziali beneficiari) di entrare in contatto con i diversi aiuti messi in campo e sollecitare nuove azioni. A fronte infatti di tante risorse messe in campo, tantissime realtà del Terzo Settore hanno bisogno di un aiuto ma rischiano di essere meno “sotto i riflettori” dei possibili donatori. Il portale vuole mettere in connessione i due mondi, chi ha bisogno di aiuto e chi desidera donare.

Gli enti non profit potranno partecipare anche a una survey che mappa i loro bisogni, segnalando esigenze e bisogni.