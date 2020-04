"A braccia aperte": 10 milioni per gli orfani di femminicidio

Povertà educativa: rimodulare i progetti perché il Coronavirus non allarghi il gap Con i Bambini apre alla rimodulazione dei 355 progetti in corso per il contrasto della povertà educativa: si potranno acquistare strumenti necessari per l'apprendimento a distanza e continuare in estate le attività. Borgomeo: «L’emergenza Covid19 ha spiazzato tutti i progetti: se uno pensa che la sfida principale per noi è quella della comunità e oggi invece bisogna stare chiusi in casa… Serviva dare un segnale»