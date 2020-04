Big data e iperconnessione per il Covid19. Rischio o opportunità?

Nelle nostre quarantene siamo connessi al mondo grazie a Internet. E produciamo dati come mai prima, utilizzando il Web anche per parti della nostra vita che normalmente non avevano alcun riflesso nel digitale (Messe in streaming, lezioni a distanza, ecc.). Che conseguenze può avere tutta questa attività online? Che potere stiamo dando a chi monetizza i nostri dati? Lo abbiamo chiesto a padre Paolo Benanti, francescano, esperto di etica delle tecnologie e gestione dell'innovazione, che ci ha raccontato una storia fatta di torte e pubblicità, privacy e controllo. Una storia con una conclusione inaspettata. Che ci suggerisce come l'analisi di dati collettivi (e le nostre fogne...) potrebbe aiutarci a fronteggiare il Covid-19. (Per chi volesse approfondire può consultare il blog di Benanti).