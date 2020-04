Fundraising in tempo di crisi. Il successo dei corsi online

Come racconta Valerio Melandri, fondatore del Festival del Fundraising: «È necessario che ognuno di noi metta disposizione il proprio know how per il bene comune. Solo così potremo uscire da questa emergenza. Come Associazione Festival del Fundraising quando abbiamo iniziato a ragionare per capire in che modo potessimo dare il nostro contributo, la risposta è stata molto naturale: continuare a portare avanti la mission dell’Associazione, mettere in circolo contenuti formativi di qualità e utili, renderli accessibili alla community del nonprofit. Ovviamente per farlo e passare dagli eventi dal vivo che siamo soliti organizzare, a quelli online, abbiamo dovuto lavorare velocemente. E il contributo degli amici e delle aziende che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questo progetto è stato fondamentale. Un grande lavoro di squadra».

La prossima sfida dell’Associazione Festival del Fundraising sarà realizzare a maggio la versione digital del Festival, aspettando la live edition di settembre (28 – 29 – 30 settembre).

Per informazioni, aggiornamenti sulle nuove edizione e iscrizioni Nonprofit Survival Kit.