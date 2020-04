Il ritorno alla vita dei bambini: cominciare a pensarci si può, anzi si deve

«...Maestra, lo so che siamo in vacanza, ma posso videochiamarti se mi prende la tristezza?

Tu dici che c’è sempre un motivo per ridere… E che lo dobbiamo cercare.

Ti vedo e mi passa tutto...»

Non mi ha sorpreso che il recentissimo decreto sulla fine dell’anno scolastico, gli esami e le ipotesi per la ripresa a settembre sembri quasi aver scordato i bambini della scuola dell’infanzia e primaria. Al centro del decreto, inutile negarlo, c’è il tema mitologico del voto, degli esami, dei programmi, delle promozioni e bocciature, di quella scuola “bottega” di cui parla male don Milani. Alla scuola dell’infanzia non si danno voti, alla primaria non si boccia, quindi che problema c’è? Solito antico tema post-gentiliano per cui la scuola che conta non è quella.

Ci sono problemi, invece, complessi e delicati su cui non si può tacere. La fase del rientro alla normalità non riguarderà solo il lavoro, la mobilità adulta, la vita sociale, gli aperitivi in compagnia. Riguarda la condizione di milioni di bambini e bambine che per lunghi mesi (ancora non sappiamo quanto) non solo hanno perso la scuola ma hanno anche perso la strada, i giardinetti, lo sport in compagnia, gli amici e le prime fughe di autonomia in bici. Chiusi in casa.

Non solo. Sono stati attraversati dall’ignoto e invisibile virus e da un bombardamento informativo, sentito di scorcio o nelle parole di babbo e mamma, sul morire da soli dei nonni, sulle mascherine come nascondimento. La noia e la solitudine hanno accompagnato fantasie e pensieri contorti.

Si badi bene, io credo che i bambini abbiano spesso una resilienza ai traumi migliore di noi adulti, più spontanea: sanno per esempio distrarsi. E quindi sono contrarissimo a proporre una specie di collettiva psicoterapia del lutto e della risurrezione. Sarebbe ammalarli con una iatrogenesi che li considera incapaci di risorse interiori, con ricettari terapeutici che abbasserebbero il loro io / identità. I bambini non hanno bisogno del “to cure” ma dell’ “I care” donmilaniano. Non curarli ma prendersi cura di loro, sviluppando i loro tanti antidoti resilienti, ri-offrendo loro ottimismo e volontà con un approccio realistico agli eventi del coronavirus, per rielaborare cosa è successo, senza nasconderlo come fosse una zanzara che basta mandar via, ognuno a modo suo secondo l’età. Quindi ci vuole una prioritaria attività educativa, non terapeutica.