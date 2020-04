In Ecuador sono i più poveri a prendersi cura della comunità

I media ci offrono immagini raccapriccianti, dove si vedono cadaveri abbandonati per strada e talvolta bruciati, ospedali stracolmi di pazienti che respingono i malati che si presentano al pronto soccorso, defunti tenuti in casa perché non si riesce a seppellirli.

Delle ultime ore la notizia che vede i detenuti costruire le bare in legno per le famiglie più bisognose di Guayaquil.

Il Governo sta studiando una legge economica urgente nella quale sono previsti circa 650 milioni di dollari per la cittadinanza e una serie di misure per le imprese. Sono tre le fasi sulle quali si articolerà l’azione governativa, riportate nella dichiarazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze pubblicata su “El Telégrafo”: resistencia, reactivación y recuperación.