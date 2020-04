La campagna a sostegno dei medici di famiglia supera il milione di euro

Un sentito ringraziamento a tutti i donatori arriva da Fimmg (la federazione dei medici di famiglia) e da CittadinanzAttiva che hanno lanciato la campagna di raccolta fondi “Aiutaci a proteggere il tuo amico di famiglia”.

1.179.275.44 euro: questo il valore economico delle donazioni in denaro raggiunto dalla raccolta fondi che nel manifesto virale scriveva: “Grazie per gli applausi Adesso abbiamo bisogno di aiuto”.

Un risultato molto importante, e in crescita, che ha permesso alle organizzazioni di effettuare gli acquisti dei Dispositivi di Protezione Individuali più urgenti come Mascherine ffp2, visiere integrali in plexiglass, sovra camici impermeabili in polipropilene e guanti in lattice ed iniziarne la distribuzione ai medici di medicina generale.

A questo valore - precisano le due organizzazioni - va poi sommato quello dell’insieme dei prodotti e beni donati. Tutti i beni acquistati e donati - conclude la nota - saranno puntualmente rendicontati. Le organizzazioni ringraziano tutti i donatori singoli e aziendali per l’importante traguardo raggiunto.