Pensioni a domicilio agli anziani soli

Sono 23mila circa i pensionati over 75 che potranno richiedere di ricevere gratuitamente la pensione a casa delegando al ritiro i carabinieri. È questo il risultato di una convenzione firmata da Poste Italiane e Arma dei Carabinieri che va incontro alle necessità di quegli anziani che di norma ritirano la propria pensione in contanti agli sportelli.

Il servizio è già attivo e la sua procedura è molto semplice e i carabinieri e le Poste assicureranno il servizio per l’intera durata dell’emergenza Covid-19. In pratica le persone dai 75 anni in su che vivono sole e che non abbiano già delegato altri al ritiro dell’indennità pensionistica devono fare espressa richiesta per attivare il servizio chiamando il numero verde verde 800 55 66 70 messo a disposizione da Poste Italiane o telefonare alla Stazione dei Carabinieri del proprio Comune di residenza o alla Stazione dell’Arma più vicina per lasciare i propri riferimenti.

Nei giorni successivi un carabiniere si recherà all’abitazione del pensionato che ha richiesto l’aiuto per farsi firmare la delega da presentare all’Ufficio Postale. Dopo aver provveduto a riscuotere la pensione all’Ufficio Postale sarà lo stesso carabiniere a consegnare personalmente il denaro al beneficiario.