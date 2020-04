Si teme per un altro naufragio con 55 persone tra Malta e Lampedusa

Secondo i tracciati e le mappe di navigazione pubblicati proprio da Alarm Phone la notte tra lunedì 13 e martedì 14 aprile l’imbarcazione in pericolo è stata raggiunta dalla nave cargo portoghese IVAN che tra le 2 e le 4 è stata fianco a fianco ai migranti in difficoltà. È difficile sapere cosa sia successo in quelle ore, ma di certo nave IVAN elevata in altezza non è per la sua conformità adatta a un soccorso di migranti. Sulla scena, dopo oltre 40 ore dal primo Sos, e dopo l’intervento della nave IVAN, è intervenuta la Guardia Costiera che ha mandato dei mezzi aerei, ma non si sa se quelle persone, a bordo ci sarebbero anche bambini eritrei, siano vive oppure no.

Chi sorvola la zona in queste ore evidentemente non vuole farlo sapere. Per lo stesso motivo per cui si comunicano naufragi e si smentiscono senza prove, con comunicati stampa senza foto che possano minimamente provare quanto sia accaduto. Perché di fronte alla pandemia a pochi sembra importare di quel disperato grido d’aiuto che viene dal mare.

A lanciare un appello su Twitter per salvare i 55 migranti in pericolo è stato Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e uguali.