Video tutorial per gli anziani dei centri diurni chiusi a causa del Coronavirus

Dagli spunti per gestire la giornata ai suggerimenti degli infermieri fino agli esercizi di fisioterapia fatti in casa passando per i consigli degli educatori ai caregiver. A Bergamo la cooperativa sociale Namastéha lanciato un progetto online disponibile su Youtube per 55 anziani che frequentavano il centro diurno di Treviolo, chiuso per l’emergenza coronavirus. «Il nostro centro diurno», spiegaSara Malvestiti, coordinatrice dei progetti di residenzialità di Treviolo della cooperativa sociale Namasté, «era frequentato da anziani e malati di Alzheimer nella fase di disturbo comportamentale. Ma l’isolamento sulle persone fragili, gli anziani, e su chi soffre di disturbi del comportamento ha conseguenze ancora più negative rispetto al resto della popolazione».