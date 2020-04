Coronavirus ed emergenza alimentare: raddoppiati i pacchi viveri

Al momento le persone in tutta Italia alle quali vengono consegnati i pacchi viveri dai volontari di Progetto Arca sono 1.446 ogni mese. L’obiettivo nelle prossime settimane è di raddoppiare, continuando a garantire un pasto completo ed equilibrato al giorno a ogni persona raggiunta. Al pacco viveri - che contiene pane, olio, pasta, sugo, tonno, biscotti, latte e altri prodotti di prima necessità a lunga conservazione - si aggiunge anche una spesa di alimenti freschi ogni settimana per i più fragili che non possono provvedere al proprio sostentamento e non possono uscire per fare la spesa.

Prosegue, anche grazie alla collaborazione con Associazione Banco Alimentare della Lombardia “Danilo Fossati” onlus, la distribuzione in strada - a Milano, Roma e Napoli grazie alle Unità di strada - di sacchetti contenenti alimenti confezionati che garantiscono i 3 pasti quotidiani per la persona che lo riceve. E nelle mense dei Centri di accoglienza è garantito il pasto a colazione, pranzo e cena, nel rispetto anche delle diete speciali per motivi di religione o per problemi sanitari. Di questi giorni anche la donazione di Mars Italia che a sostegno delle persone in difficoltà ha donato 500mila pasti e oltre 20mila snack. Le barrette e il mezzo milione di pasti sono stati devoluti oltre che a Progetto Arca anche a Fondazione Banco Alimentare onlus.