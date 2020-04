Donate oltre 4mila mascherine realizzate dai ragazzi delle comunità di recupero

Coronavirus ed emergenza alimentare: raddoppiati i pacchi viveri Mentre prosegue il potenziamento dei pasti per le persone senza dimora che vivono in strada e che sono ospiti dei Centri di accoglienza, la onlus è impegnata anche nel sostegno delle famiglie in difficoltà. «Stiamo passando da 500 a 1000 famiglie assistite tramite questo servizio», rivela il presidente Sinigallia. La campagna #proteggiamoli aiuta anche chi non arriva a fine mese e chiede aiuto per mangiare