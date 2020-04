«La cura è nella forza di tanti, piccoli gesti di grazia». Ecco il video del nostro incontro

Esistenza, affidamento e responsabilità: sono queste - ha osservato Marco Bollani di Anffas, Consigliere Regionale Federsolidarietà Lombardia - sono le parole chiave per declinare le nuove competenze. Ma per arrivare a queste competenze, puntualizza Bollani, «abbiamo bisogno di un vero cambio di mentalità. Troppo ci siamo scontrati, in queste settimane e in questi giorni con la mentalità del "non è di mia competenza". O andiamo oltre, o cambiamo visione e passo o rischieremo di non farcela».

Eppure, la forza della società civile che si sta riorganizzando è tanta: «quanti aiuti inaspettati, fuori dalla visione ristretta del "non è di mia competenza" abbiamo ricevuto in queste settimane... Tantissimi. E questa forza, questa capacità di resistere, deve diventare forza e capacità di esistere». Per non produrre nuove esclusioni, «perché la dimensione del curare è una dimensione della vita comune». Una dimensione alta, che «include un cambio di sguardo», ha concluso Donatella Albini.

Per questo non possiamo dimenticare nessuno: ne i nostri nonni, madri, padri e figli, né chi, in mare, oggi sta perdendo la vita. «In queste terre, a Brescia e a Bergamo, stiamo capendo cosa significa essere soli, ma anche cosa significa aiutare e essere di aiuto per l'altro». La forza di questo legame saprà diventare concretamente generativa solo se si farà provocare, dentro, dopo, oltre l'emergenza da questa visione. Una visione del noi.

Appuntamento a giovedì prossimo, 23 aprile, alle 11. Parleremo di EDUCARE!