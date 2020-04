Sospensione mutui prima casa, habemus papam

«Da oggi UniCredit è in grado di processare tutte le richieste anche riferite alla moratoria governativa». Questa è la novità, comunicataci direttamente dalla banca, che emerge dopo un mese dalla pubblicazione del Decreto Cura Italia in Gazzetta Ufficiale. E come UniCredit tutti gli istituti di credito da domani saranno in grado di sospendere senza oneri e con il rimborso del 50% degli interessi maturati, così come aveva deciso il Governo.

Vita nelle settimane scorse aveva seguito l'evolversi della situazione sottolineando anche come alcune banche proponessero alternative onerose alla via del Decreto Legge, in particolare UniCredit. Proposte cioè che sospendevano non tutta la rata ma solo la quota capitale con gli interessi da pagare.

La novità è che qualunque cliente avesse aderito alle proposte bancarie di sospensione onerosa da oggi potrà, se avente diritto (cioè se titolare di un mutuo inferiore ai 250 mila euro, relativo a una prima casa e avendo documenti che attestino le difficoltà lavorative dovute all'emergenza) passare alla formula del Cura Italia, quindi quella non onerosa, senza costi. Nel caso di UniCredit sarà la stessa banca a indirizzare i clienti verso il cambio di strumento.

Come funziona dunque la sospensione?