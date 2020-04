Fondazione Rava scende in campo per sostenere gli ospedali della Sicilia

La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è impegnata in prima linea nell'emergenza Covid-19 rispondendo alle richieste di aiuto degli ospedali lombardi in coordinamento con la Regione Lombardia, e di altri ospedali in diverse città d’Italia (tra cui Roma, Napoli, Latina, Siracusa), reperendo e donando attrezzature urgenti per le terapie intensive e inviando volontari sanitari specializzati. Ed ora scende in campo anche per gli ospedali della Sicilia.

La Fondazione è in prima linea anche per la sanità siciliana, per portare aiuti urgenti alle ASP di Siracusa e Agrigento. In particolare, all’Asp di Siracusa, a cui afferiscono anche gli ospedali di Noto e Augusta, la Fondazione ha inviato dispositivi medici di protezione e sta reperendo attrezzature indispensabili come le barelle di biocontenimento per il trasporto in sicurezza dei malati. Si tratta di uno strumento che l’emergenza sanitaria ha reso strettamente necessario.

All'Asp di Agrigento, in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello e con l'amministrazione comunale, la Fondazione Francesca Rava grazie alla generosità di Samsung, ha donato 1 ecografo mobile a 3 sonde per i reparti Covid dell'Ospedale San Giovanni di Dio. L'importante apparecchiatura permetterà di effettuare diagnosi e seguire il decorso direttamente al letto dei malati, ed è in consegna in questi giorni. Il prossimo passo sarà reperire ventilatori urgenti per la terapia intensiva.

La Fondazione Francesca Rava ha già dato aiuto concreto a diversi ospedali Covid, ad esempio al Policlinico di Milano in cui ha allestito 16 posti letto nel reparto aggiuntivo di Terapia intensiva. Risultati ottenuti grazie al sostegno dei suoi donatori e alla sua capacità di intervento delle emergenze; così come avvenuto in Centro Italia, dove ha ricostruito 8 scuole dopo il terremoto del 2016, in Haiti quando l’Ospedale N.P.H Saint Damien fu centro dei soccorsi internazionali, base della Protezione Civile e della Marina Militare Italiana per il terremoto del 2010. E ancora, nel Mediterraneo, dove con i suoi volontari sanitari ha soccorso 150.000 bambini, donne e persone migranti sulle navi della Marina Militare.