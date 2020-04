L'impatto dell’emergenza sulle donazioni? Per l'11,5% degli enti il calo è del 100%

«Il dono del tempo per gli altri dei volontari e del Volontariato», ricorda Ivan Nissoli, Consigliere CSVnet, «non si è fermato in questo tempo di crisi. Si è adattato, si è rimodulato. E accanto al Volontariato non si sono fermati i CSV, ma hanno continuato il proprio compito al servizio del volontariato e dei volontari andando a rimodularsi anche loro.Ora inizia il tempo del guardare avanti, verso la progettazione della ripartenza. Un guardare avanti che deve essere comunitario, deve vedere nuove alleanze e deve essere capace di osare piste nuove».

«Un terzo settore dinamico e capace di adattarsi alle nuove emergenze», aggiunge Tabò, «è un elemento fondamentale del welfare nazionale. L’impoverimento progressivo del welfare diventa un boomerang soprattutto in questi particolari momenti di difficoltà. Solo una collaborazione solida e basata sulla fiducia con il terzo settore può essere la chiave di volta per la risoluzione più veloce delle nuove emergenze. La sfida è il rafforzamento del settore, sia in termini economici ma ancora di più in termini di consapevolezza del ruolo strategico che oggi ricopre».

Durante la conferenza sono stati presentati gli oltre 50 progetti #ILDONONONSIFERMA, raccolti in meno di 10 giorni, che arrivano da tutto il territorio nazionale e che sono portati avanti da realtà iscritte a IO DONO SICURO, il primo database in Italia composto solo da Organizzazioni Non Profit verificate. Moltissime le raccolte fondi a favore dei più fragili, in ospedale o a domicilio, ma non mancano iniziative di sostegno psicologico a distanza e campagne di sensibilizzazione per sentirsi più vicini, sempre nel rigoroso rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità competenti.