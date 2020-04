ANGELO LUCIO ROSSI

Il titolo in prima pagina di Repubblica di pochi giorni fa a caratteri cubitali, "La scuola è finita", è stato fuorviante ed inopportuno perché mai come oggi la scuola è una fucina di tentativi didattici e di compagnia umana ai propri allievi nel momento in cui è venuta meno la presenza fisica e la scuola stessa si è dematerializzata. Ha saputo però modificarsi repentinamente, adattandosi alla situazione contingente e, cosa degna di nota, il suo cambiamento è partito spontaneamente dal basso, dai docenti e dai dirigenti, da coloro che ne sono gli attori. Noi, come tanti docenti e dirigenti scolastici, scommettiamo su questa metamorfosi come capacità di ri-inventarsi e andare all'origine di cosa sia insegnare ed educare. La situazione ha rimesso in discussione paradigmi che si davano per assodati e ha costretto i docenti all'essenzializzazione dei contenuti da trasmettere, focalizzandosi sui nuclei fondanti di ciascuna disciplina e su una valutazione educativa capace di valorizzare ogni singolo alunno, i gruppi di alunni e i compiti reali significativi. Mai come ora questa emergenza rimette al centro la personalizzazione e l'unitarietà e connessione di tutte le discipline tra loro.

No, la scuola non è finita. Ha appena ripreso coscienza di se stessa. Si è parlato tanto di didattica della lontananza di cui l'espressione DAD, Didattica a Distanza, ne sarebbe l'esplicitazione; in realtà si è rivelata una vera didattica della vicinanza, un'àncora per molti, moltissimi ragazzi e bambini soprattutto per quelli con più difficoltà e più problemi. Molto dipende, è vero, dalla possibilità di connessione e di strumentazione disponibile, tablet, PC o cellulare, ma anche questo è un dato che può e viene superato dalla sensibilità personale di docenti e dirigenti scolastici nel momento in cui riescono, grazie anche ad una rete territoriale e di rapporti con associazioni, enti, aziende profit e non profit, come è per noi il Patto Educativo Territoriale (PET) già attivo nel nostro territorio da 4 anni, a superare ostacoli ed essere fecondo di iniziative in un periodo difficile come questo. Tra i partecipanti del PET Save the Children, ad esempio, attraverso il progetto FuoriClasse contro la dispersione scolastica ha aperto da tre anni un Centro Educativo pomeridiano in Via Sapri 50 e in questa emergenza ha dotato gli alunni che lo frequentavano di connessione Internet e tablet. Il Comune di Milano, attraverso l'esperienza di Scuole Aperte, ha messo a disposizione una quindicina di portatili coinvolgendo Lenovo e altre aziende; il Municipio 8 si sta attivando per la connessione wi-fi e le mascherine, la banda musicale PMP, Palestra di Musica Popolare che offre musica a fiato e percussioni a titolo pressoché gratuito, ha acquistato una decina di portatili per venire incontro alle esigenze di tutti; la parrocchia limitrofa di Santa Cecilia ha attivato l'aiuto alla compilazione del modulo per il Buono Spesa del Comune e grazie a Caritas e Banco Alimentare offre aiuto anche alle famiglie degli alunni in difficoltà.

ROSSELLA VIACONZI

"Non scrivo bene in italiano, ma prima di tutto voglio dire grazie per tutto quello che avete fatto per mia figlia e per tutti. Voi pensate a noi in questa emergenza. Mai ci è mai capitato di incontrare persone così: siamo molto onorati. Siete diventati persone eccezionali per noi". È la mamma di Safa a parlare, la ragazza arrivata dal Sud solo pochi mesi fa in classe, ad anno già iniziato. Marocchina, musulmana, occhi scuri e capelli crespi sempre raccolti, da subito ha mostrato un'intelligenza viva e una sensibilità non comune. "Dove è finito il suono della campanella? Dove è finito il chiasso della ricreazione? Dove è finito l'alzare la voce dei professori per rimproverarci? Dove è finita la felicità?!" mi scrive nel diario personale che lancio come provocazione a tutti i miei alunni. Capisco subito che ha il dono della scrittura e allora propongo una raccolta dei loro elaborati per pubblicarli, offrendo subito il mio diario personale della giornata a chiunque di loro mi offra il proprio.

La lontananza da scuola è stata la più grande manifestazione d'affetto dei docenti verso i ragazzi e dei ragazzi verso i propri docenti, la più grande occasione di vicinanza umana in condizione di massima difficoltà laddove neanche si riusciva più di tanto ad arrivare. Si sono mossi tutti: docenti, lo stesso Dirigente che ha chiesto che i ragazzi delle medie gli scrivessero sulla mail personale d'istituto perché non si sentissero soli.

Abbiamo fatto di tutto per andare incontro alle difficoltà dei singoli in una situazione dove è chiaro che sfuggono i lontani e i più disagiati qualora non aiutati, con ogni mezzo, singolarmente. Liste di alunni bisognosi di PC, di connessione Internet, di alimenti si accavallano quotidianamente e ci si prende cura dei singoli. Quello che ho notato è che i miei alunni amano ascoltare leggere: siamo già al 3° libro. Noi siamo dialogo e mai come in questo periodo abbiamo bisogno di rispecchiarci nel vissuto di altri. Con alcune colleghe di Lettere stiamo pensando ad un canale YouTube per offrire letture anche altri alunni.

La didattica a distanza è uno strumento utile per fare compagnia ai ragazzi e rimanere uniti come comunità scolastica in un momento drammatico. Certo, manca il rapporto umano diretto, non mediato dalla tecnologia che in questo frangente però si manifesta per quella che realmente è: semplice strumento. Abbiamo presupposto per anni che la tecnologia e la scienza ci avrebbero salvato. Ora capiamo sulla nostra pelle che la scienza è limitata e non è infallibile, la medicina è una scienza imperfetta e la tecnologia è solo uno strumento e non un fine. Fortunatamente abbiamo tutto questo e saggiamo quanto la tecnologia ci stia aiutando a mantenerci in relazione e a rimanere umani. Non è poco. Senza, sarebbe peggio.