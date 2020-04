Rsa, un instant magazine per capire

Il coronavirus è stato un ciclone che si è abbattuto su migliaia di case di riposo, in particolare quelle della Lombardia, dove è concentrato oltre il 20% delle 4.629 residenze e dei 300mila ospiti, che nella regione epicentro della pandemia in Italia, sono per il 94% non autosufficienti.

Vita.it ha seguito in queste settimane il caso delle Rsa lombarde, non per cercare capri espiatori ma per capire cosa stava accadendo, dando voce a chi conosce e vive queste delicatissime realtà. Al di là degli scandalismi e degli isterismi politici e mediatici di questi giorni ci è sembrato utile fornire ai lettori questo “instant magazine” che raccoglie una selezione degli articoli pubblicati sul sito e che nel loro insieme sono un contributo di riflessione sulle ragioni e le cause del corto circuito che ha causato tante morti nelle residenze per anziani.

In conclusione pubblichiamo un articolo inedito di Paola Pessina, vicepresidente di Fondazione Cariplo e presidente della Casa di cura Ambrosiana, un intervento che rappresenta un punto di sintesi e di chiarezza cruciale per ripartire e come scrive Pessina per «non darla vinta a un virus diabolico e divisivo».

