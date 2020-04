La fase 2 del turismo: #ripartiamodallinformazione

Esposito: «Coronavirus? Passare subito ad un’economia di guerra» Per l’economista «ci siamo sentiti ripetere di essere in guerra ad ogni emergenza più o meno grave che ci ha colpito in questi anni. Tanto da averne perso la comprensione del significato. Oggi che siamo davvero in una guerra, seppur non armata. Le ricette economiche non possono ricalcare quelle dei periodi di pace». L’intervista