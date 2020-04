«Come se ancora esistessero fratelli»: in mortem di Paul Celan

Giuseppe Bevilacqua, considerato giustamente “il” traduttore italiano di Paul Celan visto che nel 1998 pubblicò in un Meridiano Mondadori nove delle dieci sue raccolte, in sede critica poi (Letture celaniane, Le Lettere 2004) le pose tutte come orientate, se non pianificate, al suicidio.

Moshe Kan invece, nell’introduzione all’antologia celaniana uscita nel 1976 sempre per Mondadori (primo testo di Celan tradotto in Italia, da un trentenne che quarant’anni dopo avrebbe vinto il Premio Celan per la traduzione in tedesco di Horcynus Orca del nostro Stefano D’Arrigo), a proposito del suicidio ebbe a scrivere: «si è subito interpretato questo come l’ultima conseguenza della sua opera. In verità la possibilità del suicidio non era mai stata esclusa. Ma non dipendeva dallo sviluppo letterario di Paul Celan, bensì dalla vita che si rifletteva in esso».

Penso che Kahn abbia ragione, a patto d’intendere per “sviluppo letterario” non una mera scorza formale avulsa dal contenuto, ma un itinerario poetico tutto e sempre teso a rintracciare nel mondo i più “minuscoli covoni di speranza”.

Come ad esempio in questa poesia del 1959: