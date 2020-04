Da Fondazione Triulza il Concorso “A City in MIND”

Rendere insieme migliore la vita nelle città del futuro è il tema del Concorso di idee che i promotori hanno deciso lanciare con l’obiettivo di invitare i bambini e i ragazzi a usare il tempo magari troppo vuoto per trasformare le emozioni e i pensieri di questo strano periodo in proposte confortanti, utili e creative per le nostre città e comunità di domani.

«Abbiamo pensato che poteva essere utile rilanciare il Concorso per dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e medie di restare uniti, anche da casa, per rispondere a una sfida che valorizzi creatività e sguardo al futuro. In questo periodo crediamo sia particolarmente importante stimolare la progettazione che guarda a domani e che aiuti tutti a pensare in prospettiva”, spiega Massimo Minelli Presidente di Fondazione Triulza. «Inoltre semplifichiamo la partecipazione puntando sul lavoro a distanza e i formati digitali che già stanno innovando il modo di fare scuola”», aggiunge Minelli.