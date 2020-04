Il virus e la caccia alle bufale online

In queste settimane difficili, la produzione e la circolazione di fake news è aumentata in modo esponenziale. “Alcune di queste - spiega Michelangelo Coltelli, fondatore e responsabile del blog e della pagina social di BUTAC (Bufale un tanto al chilo) – possono essere anche molto pericolose”: dalla teoria del 5G ai metodi più strampalati per difendersi dal Coronavirus. Tuttavia, spiega Coltelli durante l’intervista, oggi ognuno di noi ha la possibilità e i mezzi per riuscire a difendersi dalle “bufale online”.