Una strategia per il Sud: sviluppo, porti e infrastrutture

A Gioia Tauro si potrebbero dunque invertire gli equilibri geo-economoici del Mediterraneo?

Assolutamente si! Non dimentichiamo che il Mediterraneo è tornato ad essere il grande crocevia dei maggiori flussi dell’economia globale e che Suez è stato ampliato per incentivare il passaggio dei carichi provenienti dall’est, di cui l’Italia, purtroppo, è capace di intercettarne solo una minima parte, mentre il resto prosegue attraverso Gibilterra per raggiungere i porti del Nord Europa (Germania e Olanda) molto meglio attrezzati e sviluppati. Èevidente che lo sviluppo di un sistema infrastrutturale all’avanguardia offrirebbe l’opportunità di intercettare un maggiore quantitativo merci permettendo così all’intero Mezzogiorno, con Gioia Tauro in testa, di diventare il centro nevralgico e propulsore di nuovi processi economici.

Sarebbe dunque sufficiente lo sviluppo di un sistema di infrastrutture di trasporto all’avanguardia, per garantire un adeguato sviluppo tanto per l’area reggina, quanto per la Calabria e il resto del meridione?

Come ho detto in precedenza le azioni da mettere in campo sono differenti. Lo sviluppo infrastrutturale, che garantirebbe l’apertura di nuovi cantieri, potrebbe segnare senz’altro un importante punto di partenza nonché un’immediata boccata di ossigeno all’economia reale. E’, tuttavia, evidente, che ciò sarebbe insufficiente se tale processo non fosse accompagnato da altre misure utili ad incentivare gli investimenti e rendere i territori appetibili. Su tutte penso alla certezza del diritto, elemento non trascurabile di valutazione da parte degli investitori che necessitano di un quadro normativo il cui corretto funzionamento è garantito dalla presenza di un sistema legislativo, normativo e anche giudiziario in grado di fornire ampie garanzie di sicurezza, efficacia e stabilità. Occorrerebbe, inoltre, alleggerire anche il sistema burocratico, per evitare il dispendio di tempo ed energie che, di fatto, disincentivano l’imprenditore ad investire, e procedere ad una completa digitalizzazione del sistema.

Oltre a questi aspetti l’attuale crisi potrebbe rappresentare un’utile occasione per ripensare e rilanciare il sistema sanitario, al fine di garantire la salute della popolazione meridionale e porre fine al “turismo sanitario” a cui fino ad oggi ha dovuto fare ricorso, attrezzandolo anche ad affrontare le ardue sfide che si pongono innanzi.

E per arginare l’emorragia migratoria?

Purtroppo questo è un problema atavico con cui il meridione, in generale, e la Calabria, in particolare, si confrontano da decenni. La differenza sta nel fatto che prima a migrare era la forza lavoro manuale, oggi sono perlopiù giovani ben formati e fortemente richiesti sul mercato del lavoro intellettuale. Un’enorme perdita in termini di capitale umano e sociale aggravata dal fatto che, a volte, la carenza di sviluppo è anche dovuta all’assenza di elementi propulsori e di menti capaci di indirizzarlo. Su questo fronte gli ambiti legati alla formazione e alla ricerca potrebbero, senz’altro, svolgere un importante ruolo. Fondamentale sarebbe il sostegno alla ricerca nell’ambito delle nuove tecnologie e lo sviluppo di incubatori per l’incentivo di nuove start-up.

Con quali ricadute sul territorio?

Le ricadute in termini economici potrebbero essere immediate. Basti pensare a quante attività si svilupperebbero, con l’ausilio delle nuove tecnologie, nei settori della ricerca, della cultura e del turismo, in un territorio come quello della Città metropolitana di Reggio Calabria ricco di storia, cultura, biodiversità e bellezze paesaggistiche e naturalistiche. Il territorio in questione, infatti, oltre ad affacciarsi sull’area dello stretto -unicum di biodiversità ed eccezionale punto di osservazione delle specie che migrano da una parte all’altra del bacino- contiene al suo interno il Parco Nazionale d’Aspromonte; l’area portuale di Gioia Tauro; l’area della locride con i suoi reperti del periodo della Magna Grecia; i reperti bizantini e arabi; e i suggestivi sentieri naturalistici che partendo dalle spiagge del tirreno, si snodano lungo la costa viola per arrampicarsi fino alle cime più elevate dell’Aspromonte.