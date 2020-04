Fase 2: quanto conta (davvero) la differenza di genere?

A conferma dal ruolo fondamentale giocato dalle differenze genetiche, la dottoressa Baggio anticipa che un nuovo approccio farmacologico in fase di sperimentazione dai ricercatori di Padova, che sembrerebbe offrire nuove speranze contro il Covid-19: «Pochi giorni fa è stata fatta una scoperta nuovissima all'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (Vimm) diretto dal professor Franco Pagano. Sembrerebbe che il Covid-19 infetti le cellule anche tramite un altro enzima, il TMPRSS2, che è un marcatore importante del cancro della prostata e contro il quale lottano dei farmaci chemioterapici. Tutti i pazienti (circa 1.500) che sono sotto questa terapia in Veneto non hanno sviluppato la malattia da coronavirus. I risultati stanno per essere pubblicati su New England Journal of Medicine».

Le donne, inoltre, sembrano patire meno il Covid-19 perché il sistema immunitario, quell’insieme di meccanismi di difesa che ci proteggono dall’esposizione a sostanze estranee quali virus, batteri, parassiti, allergeni e tossine, «è più attivo nelle donne che nell’uomo». E questo non fa che confermare quello che la medicina di genere sa da oltre un secolo. E cioè, come sottolineava il New York Times qualche giorno fa, che «quando si tratta di predisporre una risposta immunitaria all'infezione, gli uomini sono il sesso debole». Fin da bambini, sottolinea la docente, «i vecchi pediatri insegnavano che di fronte alle malattie infettive tipiche dell’infanzia, come morbillo, varicella, rosolia, i bambini maschi registrano una maggiore mortalità rispetto alle bambine».

Nonostante le donne sembrino essere avvantaggiate nella lotta contro il Covid-19, la dottoressa Baggio non è d’accordo con quanto detto dalla virologa Ilaria Capua, che aveva ipotizzato alcune settimane fa che siccome il «virus è più aggressivo negli uomini», «le donne potrebbero tornare al lavoro prima degli uomini». «Ogni giorno - chiarisce Baggio - la scienza ci insegna qualcosa di nuovo che può essere utilizzato nel periodo della post-quarantena. Tuttavia, al momento, penso che potranno tornare al lavoro soltanto le persone che sono risultate negative al tampone o che hanno seguito una corretta quarantena. No quindi le donne a priori. Fare una distinzione sulla base del genere sarebbe assolutamente pericoloso. Meglio aspettare le indicazione della commissione tecnica del Ministero».

Oggi, aggiunge ancora l’esperta, la medicina di genere può aiutarci a capire i meccanismi di trasmissione e cura del Covid-19. «Fino a qualche anno fa, la medicina ha manifestato una “cecità” rispetto al genere, poiché la ricerca è stata fatta per lo più su soggetti di sesso maschile e i risultati sono stati poi estesi alle donne, assumendo che l’innegabile diversità biologica non avesse ripercussioni significative sulle malattie. Negli ultimi 20 anni, grazie alla nascita della medicina di genere, abbiamo scoperto che uomini e donne manifestano i sintomi delle stesse malattie in modo differente, hanno bisogno di strategie diagnostiche diverse e rispondono in modo diverso ai farmaci. In questo momento storico sarà importante studiare l’efficacia dei farmaci e dei vaccini contro il covid 19 considerando, rispettando e valorizzando le differenze presenti nel genere maschile e in quello femminile».

In conclusione la dottoressa Baggio non nasconde un po’ di amarezza: «Nella battaglia contro l’invisibile virus, le donne sono in prima linea. Eppure nella task-force che il Governo ha costituito per prepararsi alla fase 2 ci siano solo due donne. Non ci sono donne nel comitato tecnico, anche se gli uomini scelti sono di ottimo livello. Inoltre nel Consiglio Superiore di Sanità (rifatto dal Conte 1) ci sono 2 donne su 30 membri. Tutto ciò è assurdo».