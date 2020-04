Senza interventi rapidi crisi alimentare verso il raddoppio

L'appello: «Sospendete l’embargo nei confronti della Siria almeno per le forniture sanitarie» Il Coronavirus sta destabilizzando la vita in tutto il mondo, creando effetti devastanti soprattutto su quelle popolazioni già vulnerabili, come quella siriana, messa in ginocchio dopo una guerra che dura da quasi dieci anni. L'associazione New Humanity, e la sua associata AMU – Azione per un Mondo Unito, insieme ad altre ong lanciano un appello internazionale alle Nazioni Unite, l'Unione Europea e gli Stati Uniti: «Per la Sira servono decisioni senza precedenti per far fronte ad una crisi senza precedenti»