Diversi da prima, ma diversi come? Tre lezioni per la vita comune

La pandemia di questi mesi è un passaggio spiazzante che si inscrive dentro un cambiamento d'epoca già di per sé difficile da leggere. Chiunque si arrischi a prevederne gli esiti compie dunque con ogni probabilità un azzardo. Molto deve ancora depositarsi prima che si riescano a fare analisi lucide e profonde su questo cuneo che si è inaspettatamente conficcato nel nostro tempo personale e collettivo, divaricandolo.

Se non si possono fare grandi previsioni né distillare significati di fondo, si può però almeno cercare di adempiere a un compito in negativo. In primo luogo, cercare di spiegarci perché non è possibile dare una lettura univoca di questo passaggio. In secondo luogo provare a dire che cosa è emerso di diverso in questo tempo rispetto a "prima", per farne un apprendimento che indirizzi la nostra cura del domani.

Un tempo di opposte tensioni

Non è possibile dare una lettura univoca di questo passaggio perché esso ha molti tratti fra loro divergenti, che lo rendono per certi versi paradossale. Non c'è, insomma, "una lezione" che viene da questo tempo, perché in realtà esso dice insieme cose diverse e sollecita contemporaneamente consapevolezze e trasformazioni non univoche. Ecco alcuni esempi.