Milano, Fondazione Rava sostiene il progetto "Hub Maternità Covid19"

La Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus è impegnata in prima linea nell'emergenza Covid-19 rispondendo, in coordinamento con le Istituzioni, alle richieste di aiuto degli ospedali in diverse città d’Italia, reperendo e donando presidi DPI e attrezzature per le terapie intensive e inviando volontari sanitari specializzati.

Ed ora la Fondazione è in prima linea anche per il Progetto HUB-Maternità Covid-19 con l’impegno ad allestire presso la Clinica Mangiagalli e l’ospedale Luigi Sacco di Milano i percorsi ad hoc creati per le mamme positive al virus affinchè sia loro, che le mamme non infette, possano affrontare il parto in totale sicurezza per se stesse e per il loro bambini e vivere serenamente il loro giorno più bello.

Le future mamme non possono ricevere le visite dei propri familiari e condividere con loro la gioia della nascita, vengono subito separate dal neonato per non contagiarlo; proprio per questo l’ospedale è, più che mai, il luogo che deve sostenere le donne in gravidanza e farle sentire meno sole e al sicuro in attesa che possano ricongiungersi alla propria famiglia e al proprio bambino.

Il progetto

La Regione Lombardia ha indentificato 2 ospedali quali hub per il territorio metropolitano milanese per le gestanti covid, la Clinica Mangiagalli (dotata di terapia intensiva neonatale, unica nella Regione) e l’Ospedale Sacco di Milano, dove sono stati predisposti percorsi separati per le puerpere positive. La Fondazione Francesca Rava è impegnata nel reperimento di attrezzature e dotazioni urgenti quali strumentazioni dedicate (cardiotocografi, ecografi, saturimetri) e presidi di protezione (mascherine chirurgiche e ffp2, camici, tute, calzari). Presso la clinica Mangiagalli sono in servizio dall’inizio del lockdown due volontarie ostetriche della Fondazione, Francesca Di Cosmo e Eleonora Bruni, a supporto dello staff.