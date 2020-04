Per riaprire le scuole? Nuovi arredi e zero didattica a distanza

«Rivedere gli spazi». «Orari precisi, possibilmente con una certa frequenza, in cui lavare le mani». «Ingressi, merenda e uscite scaglionati. Attività sportiva solo all'aperto». «Ridurre il numero dei bambini per classe, al massimo a 15». «Scuola solo la mattina, con mascherine». «Fare uno screening medico ai bambini prima di farli rientrare». «Tamponi agli insegnanti e personale scolastico una volta a settimana». «Agevolare per chi ne ha la possibilità l'esonero dalla mensa, principale fonte di possibile contagio». «Chiedere l'impegno dei genitori di non mandare a scuola i bambini che non stanno bene». «Organizzare gli spazi in maniera diversa, valutando eventuale utilizzo di altri edifici anche parrocchiali». «I bambini hanno già sofferto troppo in questo periodo, bisogna trovare un giusto compromesso tra la didattica, la salute collettiva e il sorriso dei bambini».

A Vo’ Euganeo per riorganizzare il rientro a scuola hanno coinvolto i genitori, con una indagine preliminare che ha raccolto non solo il “gradimento” attorno ad alcune ipotesi, ma ha soprattutto chiesto alle famiglie quali sono e sarebbero le loro principali difficoltà e quali le loro proposte. L’indagine preliminare accompagna un’altra iniziativa, annunciata ieri, che durerà sei mesi e che fa di Vo’ un luogo unico al mondo: uno studio a tappeto sulla popolazione, da 2 milioni di euro, guidato dal prof Crisanti, che sottoporrà di nuovo a tampone i circa 3mila abitanti di Vo’, unico gruppo al mondo ad essere già stato completamente testato due volte al momento in cui il focolaio è esploso e dopo 15 giorni di zona rossa. Un campionamento massiccio che aveva già permesso di capire che più del 43% dei positivi è asintomatico ma contagioso e che i bambini sono in larghissima parte risparmiati dalla malattia. I tamponi verranno fatti tra sabato 25 aprile e lunedì 27, nei locali della scuola. Il sindaco, Giuliano Martini parla di un’altra serie di tamponi, «per vedere se c’è qualche positivo, dopo la parziale riapertura delle attività commerciali», accompagnata da test sierologici «per verificare la presenza del titolo anticorpale» e da una «ricerca sul genoma per verificare il perché le persone reagiscono in modi così differente al contagio, nella speranza di capire i meccanismi che determinano questi diversi esiti». Sono tante le domande a cui dare risposta: «Perché ci sono persone che pur vivendo in una famiglia con 2-3 positivi non si positivizzano? Perché i bambini non si positivizzano, pur vivendo insieme a persone positive? Perché ci sono persone positive da ormai due mesi, che non si negativizzano? Quanto dura la copertura anticorpale? Sapere tutto questo è fondamentale pensando che a settembre la scuola riaprirà, per definire nel modo più dettagliato possibile i protocolli necessari per mandare a scuola i ragazzi in sicurezza», spiega il sindaco.