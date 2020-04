Un governo a occhi chiusi

Zero alla Camera e zero al Senato. In nessuno dei due discorsi dell’informativa rilasciata ieri in Parlamento, il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha ritenuto di dover accennare al Terzo settore o al non profit. Di quel mondo che qualche settimana fa in una delle sue dirette Facebook aveva richiamato come il “cuore pulsante del Paese” nella comunicazione istituzionale di ieri non è rimasto nulla.

Un cuore pulsante in ginocchio. Intervenendo da queste colonne qualche giorno fa il presidente nazionale di Anfass (l’associazione nazionale delle famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale) scriveva: «È sotto gli occhi di tutti lo stato di abbandono in cui sono state lasciate le fasce di popolazione più fragili. Questo non deve ripetersi ma anzi, è proprio da loro, da chi ha più sofferto e più sentito gli effetti catastrofici di questa emergenza, che è necessario ripartire per avere un cambiamento reale e radicato nella nostra società». E ancora: «Il virus che ha colpito il mondo intero, costringendoci a rivedere pesantemente tutte le nostre abitudini di vita, sta lasciando in noi, persone con disabilità, famiglie, operatori del settore… pesanti ferite. Ci siamo scontrati con l’indifferenza delle Istituzioni, con la necessità di provvedere, praticamente da soli, a mettere il più possibile al sicuro le persone con disabilità ed i servizi che frequentano ed in cui in molti casi vivono, a supportare le famiglie, nella maggior parte dei casi lasciate completamente sole. A dover ricordare – letteralmente parlando – alle Istituzioni la nostra esistenza. Ci siamo trovati, nostro malgrado, a doverci stringere attorno alle nostre famiglie in lutto per la perdita dei propri figli. Abbiamo assistito ad atti di vero e proprio “eroismo” da parte di operatori, di famiglie…»