È boom per lo shopping online Gioosto

Tutte le imprese che aderiscono, devono aderire agli indicatori di sostenibilità (economica, sociale e ambientale) e sulla piattaforma accanto al brand appare il punteggio.

Luca Raffaele:

Sì il questionario di Autovalutazione Partecipata è realizzato da NeXt (vedi esempio Altromercato). Questo permette sia di avere un livello comune e condiviso sulle parti che reputiamo più strategiche per essere sostenibili che uno strumento complessivo per valutare i punti di forza e le aree di miglioramento di ogni azienda. Sono 50 le imprese che stanno facendo finendo o iniziando un percorso di autovalutazione, che sembra semplice ma in realtà non lo è. Perché nonostante l'obiettivo sia quello di sburocratizzare il sistema di valutazione della sostenibilità delle aziende, ci "forza" a confrontarci nel merito di alcuni aspetto selezionati prioritari per qualsiasi strategia sulla sostenibilità, capendo come le diverse sensibilità sui temi vengono attuate e rese pubbliche. Alcune realtà le stiamo accompagnando semplicemente mentre con altre abbiamo avviato una formazione specifica su alcune aree per ricalibrare i propri punteggi così il questionario diventa "partecipato" perché c'è un confronto costruttivo con la rete di organizzazioni della società civile che NeXt rappresenta, che viene fatto prima di renderlo pubblico e subito dopo, mentre il collegamento con i cittadini avviene con Gioosto o iniziative con il Cash Mob Etico.

Un pezzo di tearia realizzata per Leonardo Becchetti che da anni si batteva per far capire quanto è importante il voto col portafoglio.

Leonardo Becchetti:

Personalmente sono anni che cerco di fare ricerca e persuadere sul tema del voto col portafoglio. Per convincere che gran parte dei problemi che ci circondano li possiamo risolvere da noi senza estenuarci nella snervante attesa che l’Europa, che la Banca Centrale, che il governo risolva i nostri problemi….il mercato comanda, il mercato è fatto di domanda ed offerta, il mercato siamo noi che facciamo la domanda. Se tutti votiamo col portafoglio per le imprese più brave a coniugare qualità dei prodotti, dignità del lavoro, impatto sociale e sostenibilità ambientale il mondo cambia. Gli ostacoli all’affermazione del voto col portafoglio sono, come è noto quattro, consapevolezza, informazione, coordinamento delle scelte e costo di ricerca e di prezzo dei prodotti.Per fare un passo avanti mi sono reso conto che potevamo costruire una piattaforma digitale in grado di aiutare i cittadini a superare questi ostacoli.Ancora più in generale, possiamo sperare che idee potenti, ma “astratte” ancorchè valide, si affermino solo se sappiamo “incarnarle” in una materialità. Parlare di voto col portafoglio invitando i cittadini a mangiare un bel piatto di fusilli o farfalle della nostra migliore agricoltura biologica con un sugo, ad esempio della Nuova Cucina Organizzata (uno dei protagonisti della filiera della legalità del Mezzogiorno), è molto più convincente che illustrandolo con un grafico o con una tabella. E su Gioosto si trovano storie belle per ogni prodotto proposto.

Gioosto è anche un nodo di una rete che mette in relazione produttori, territori e pensatori, economisti, per esempio quelli della Scuola di economia civile, e in quanto tale anche luogo che rende possibili sperimentazini di nuova economia

Luca Raffaele:

Certo con la Scuola di Economia Civile abbiamo avviato la sperimentazione di distretto economico virtuale che ha riunito più di 6 imprese del settore tessile. Abbiamo pensato che in questa fase in cui molte aziende sono in difficoltà sotto diversi punti di vista (organizzativa, economica/finanziaria, ecc...) l'unico modo per trovare una soluzione che sia applicabile non solo a questa fase emergenziale (ma anche per il dopo) è quella di unirsi e connettere le proprie filiere. Non è una questione meramente etica ma anche di convenienza (la sostenibilità è sempre anche convenienza ma è tangibile nel medio lungo periodo). Era un'idea che con la SEC già avevamo per realizzare qualcosa di fisico ma che questa emergenza e l'esplodere del digitale ci ha fatto focalizzare sul settore tessile. Per questo, anche dopo la sperimentazione avviata del Consorzio e alcune realtà presenti in Toscana che si sono dimostrate subito disponibili nel cooperare, abbiamo deciso di lanciare un progetto sperimentale dove attraverso una segreteria congiunta (pensa che con Elena Granata e Alessandra Smerilli abbiamo attivato anche una mail comune segreteria.mascherineinrete@gmail.com) abbiamo deciso di riunire imprese che producono materiale TNT Tessuto Non Tessuto, sarte e imprese in grado di lavorarlo e Gioosto come piattaforma di ecommerce comune e condivisa in grado di unire e connettere. Perché anche in questo caso Gioosto può essere l'anello mancante per concretizzare la volontà e il sentimento di Rete troppo spesso comunicato ma mai realizzato in modo sistemico.