Gruppo Assimoco lancia Tutela Multirischi che assicura il volontariato contro il virus

Il Gruppo Assimoco con il prodotto Tutela Multirischi per il Volontariato prevede un’estensione di copertura per chi contrae il Coronavirus. Operativa dal 16 aprile e messa a punto nell’ambito della partnership con Banca Etica e Caes Italia, Consorzio Assicurativo Etico Solidale, l’estensione prevede per il caso morte dovuto a contagio un indennizzo di 25.000 euro e il rimborso per il ricovero ospedaliero, sempre conseguente a contagio, in base alla diaria prescelta (100% della diaria in caso di ricovero presso Istituto di cura o 50% della diaria in caso di Day Hospital).

Il prodotto Tutela Multirischi per il Volontariato si inserisce nella gamma di offerta Eticapro, progetto lanciato lo scorso gennaio da Assimoco, prima Compagnia Benefit italiana, da Caes Italia e da Banca Etica.

Il progetto è dedicato al Terzo Settore e al Consumo Critico e si declina in un posizionamento, un modello distributivo, una gamma di prodotti e servizi distintivi e identificati da un marchio, pensati e realizzati esclusivamente per gli Enti e le Persone espressione del non profit italiano.

La nuova copertura, messa a punto proprio in questa ottica e operativa fino al 30 giugno 2020, consente agli Enti del Terzo Settore di assicurare i volontari che svolgono attività di supporto nella gestione dell’emergenza Covid-19, contro il rischio contagio. Si tratta, per esempio, delle persone che partecipano a programmi per la gestione emergenziale, ma anche coloro i quali si occupano della distribuzione e trasporto di merci o persone (domicilio della spesa, oppure trasporto di anziani e disabili che necessitano di cure).

Questa estensione di copertura viene concessa senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla tariffa base del prodotto; in definitiva, al costo di soli 12,50 euro a persona, gli Enti del Terzo Settore possono tutelare i propri volontari nel rispetto degli obblighi normativi previsti dal Codice del Terzo Settore, comprese le conseguenze derivanti da infezione da Covid-19.

Tra gli altri prodotti di punta della gamma dedicata agli Enti del Terzo Settore sono da segnalare “RC per l’Economia Solidale”, la polizza che tutela l’Ente del Terzo Settore e tutte le persone che lo compongono per i danni involontariamente provocati a persone e cose durante lo svolgimento delle attività per cui l’ente è costituito, “Infortuni per l’Economia Solidale”, la polizza realizzata per assicurare il rischio infortuni dei dipendenti e dei collaboratori (a esclusione dei volontari) degli Enti del Terzo Settore sia nel lavoro sia nel tempo libero e “AgricolTU Assimoco”. Quest’ultimo prodotto prevede un allegato per renderlo maggiormente aderente alle esigenze degli Enti che operano nell’Agricoltura Sociale.