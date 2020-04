Guanti, gel, sapone: kit igienico per 900 sfollati siriani

Sapone, shampoo, dentifricio, carta igienica e pannolini. Ma anche igienizzante mani, guanti monouso, disinfettante per superfici, detergente per indumenti, sacchi per rifiuti. Oltre a taniche per acqua potabile e termometri. È il kit di prevenzione per il Coronavirus che Ai.Bi. distribuirà in Siria a 150 famiglie sfollate, che vivono nel campo informale conosciuto come Alwiaam tra Batabo – Killi nel distretto di Ma’arat Misrin. L’obiettivo è ridurre la possibilità di insorgenza e diffusione del contagio da Covid-19.

Da sette anni Ai.Bi. è presente nel Nord Ovest della Siria per garantire assistenza e supporto alle famiglie colpite dalla guerra. Anche in questo momento, grazie al supporto del partner locale Kids Paradise, Ai.Bi. è rimasta in prima linea, con un progetto per promuovere il diritto alla salute, all’informazione e alla prevenzione. I 150 nuclei familiari a cui verrà distribuito il kit igienico sono composti in media da sei persone, di cui almeno il 60% sono minori: si raggiungeranno così 900 persone.

I kit igenici saranno acquistati, in Siria così da supportare la filiera produttiva locale e copriranno i bisogni igienici minimi di una famiglia di sei persone per un mese. Insieme al kit verrà distribuito materiale informativo relativo ai temi della prevenzione della diffusione virale per mezzo del distanziamento sociale e dell’igiene quotidiana a ogni famiglia.

Per informazioni sulla campagna: https://www.aibi.it/ita/emergenza-coronavirus/