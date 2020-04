Alimentiamosperanze, per contrastare la povertà alimentare dei minori

Con l’obiettivo che nessun bambino soffra la fame a causa dell’emergenza Covid-19 la onlus “Every Child Is My Child” ha deciso di supportare l’operato della rete Banco Alimentare, con cui lancia la campagna #alimentiamosperanze

L’associazione Every Child is My Child di cui Anna Foglietta è presidente, è un’organizzazione composta da tante persone dello spettacolo che tutte assieme si sono spese per sensibilizzare l’opinione pubblica dicendo “Basta” alla guerra in Siria. Ecimc (questa la sigla) onlus nata come movimento è divenuta un’associazione a sostegno di organizzazioni nazionali, europee e internazionali a difesa dei diritti civili dei bambini. Lo slogan della onlus del resto è “Ogni bambino è il nostro bambino” ed è questo il fondamento della decisione di fare qualcosa anche per i nostri bambini che, oggi più che mai, stanno soffrendo la fame.