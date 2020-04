In Ghana e Burkina Faso più libertà di stampa che in Italia

Yunus: la ripresa deve avere l'impresa sociale come motore Riproponiamo alcuni passaggi di un intervento dell'economista bengalese. “Possiamo andare in qualsiasi direzione vorremo. Che incredibile libertà di scelta grazie al coronavirus! Prima di farla ripartire, dobbiamo decidere che tipo di economia vogliamo. Nel New Recovery Programme che vi propongo, assegno un ruolo fondamentale a una nuova forma di impresa detta impresa sociale. Altrimenti affretteremo la catastrofe”