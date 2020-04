Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il Covid 19 e noi

Il nostro mondo oggi sta affrontando una crisi di proporzioni gigantesche. Se il costo della pandemia in termini di perdita di vite umane è doloroso, gli effetti sull'economia globale e sulle prospettive di sviluppo sostenibile possono essere ancora più gravi. E tradursi in breve in altre perdite di vite umane, non causate dal virus, ma dagli effetti perversi delle povertà. Morire per colpa del Coronavirus, senza mai aver avuto la malattia.

In Italia l’opinione pubblica è monopolizzata dall’attenzione sulle conseguenze della pandemia nel nostro Paese; ma in un mondo strettamente interconnesso (e la propagazione del virus è il miglior esempio di come questo mondo sia strettamente interconnesso) la tenuta di tutto il sistema dipende dalla tenuta dell’anello più debole.

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDG’s), progetto globale per porre fine alla povertà, proteggere il nostro pianeta e garantire prosperità, sono stati lanciati nel 2015 proprio nella consapevolezza che il mondo è uno, e non ce n’è uno di riserva.

La pandemia sta avendo un impatto enorme sul (non) raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo. Già prima la situazione non era molto positiva : l’ultimo report, pubblicato nel giugno 2019 con i dati aggregati OECD e NU, mostrava che, pur avendo qualche nazione fatto dei significativi progressi in alcuni settori, nessun paese al mondo stava al passo per raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030, in primo luogo a causa di una grave carenza degli investimenti.