L'alta moda a sostegno dell'emergenza Italia

Il brand italiano forte_forte scende in campo a favore dell’emergenza Italia causata dal Covid-19, sostenendo gli interventi dell’organizzazione umanitaria Cesvi a supporto delle strutture ospedaliere e della popolazione over 65.

Dal 25 aprile al 10 maggio il 50 per cento tutto il ricavato delle vendite effettuate tramite il sito di e–commerce www.forte_forte.com sarà devoluto all’emergenza Italia.

Grazie all’operazione di charity portata avanti da forte_forte a favore dell’organizzazione umanitaria Cesvi, verranno sostenute attività di protezione per gli operatori sanitari e socioassistenziali, servizi di assistenza domiciliare agli over 65 e supporto psicologico agli operatori che hanno vissuto il trauma del Covid–19 personalmente o attraverso un familiare.

«La situazione che stiamo affrontando globalmente è senza precedenti - dichiarano Paolo e Giada Forte - e noi tutti di forte_forte riteniamo fondamentale riuscire una volta in più a stare vicino a chi per primo si è trovato ad operare in prima linea aiutando migliaia di persone. Il progetto let's Bloom the World - continuano i fondatori del brand - è nato con l'intento di dare voce alla community di forte_forte, con lo scopo di condividere un messaggio positivo e il desiderio di trasmettere forza ed entusiasmo nell’affrontare una nuova quotidianità. Ogni piccolo gesto può avere un grande significato, nello spirito di uno sforzo reciproco. Per questo motivo abbiamo scelto come charity partner Cesvi, che in questo periodo ha già distribuito più di 1 milione di dispositivi di sicurezza e macchinari fondamentali agli ospedali oltre che sostegno alle fasce più vulnerabili della popolazione».

Per partecipare e sostenere l’iniziativa di forte_forte per Cesvi basta visitare il sito di shopping online: www.forte_forte.com.