Le imprese e l'impegno per la trasparenza

«La trasparenza, il tema affrontato nella tappa di Bari, è un obiettivo per tutte le organizzazioni - spiega Rossella Sobrero (nella foto sopra a sinistra), del Gruppo promotore del Salone - che sono sempre più 'case di vetro' esposte al giudizio degli stakeholder. In particolare alle imprese si chiede non solo di adottare politiche sostenibili ma di condividerle con i pubblici interni ed esterni. Durante le tappe del Giro d’Italia della CSR molte imprese hanno sottolineato l’importanza di migliorare il controllo della filiera e la tracciabilità di processi e prodotti, asset su cui fare leva per ottenere la collaborazione dei portatori di interesse e ritorni positivi dal mercato».

In apertura dei lavori interverranno Angelo Russo, Delegato Ricerca e Sostenibilità Università LUM, Elbano de Nuccio, Presidente ODCEC Bari, e Mariana Bianco, Coordinatrice FORUM RSI Confindustria Bari e BAT, in rappresentanza dei tre enti che hanno collaborato all'organizzazione della tappa pugliese del Salone.

«Parlare di trasparenza e, soprattutto, efficacia dei dati non finanziari – i c.d. dati ESG – non è solo di estrema attualità, ma è ormai indispensabile - sottolinea il professor Angelo Russo - C’è molta confusione al riguardo e la mancanza di uno standard di rendicontazione non finanziaria univoco e riconosciuto non aiuta le imprese. Lo studio che presento offre evidenza di quanto gli attuali standard sono ancora distanti dal garantire un’efficace e veritiera integrazione tra bilancio civilistico e bilancio di sostenibilità. I report integrati non sono ancora un vero strumento a supporto delle decisioni strategiche e l’idea di una reale strategia di sostenibilità corre il rischio di essere vanificata. Ecco perché ho voluto questo incontro che si rivolge a studenti, imprenditori, ma anche dottori commercialisti. Il supporto del collega e amico Elbano de Nuccio, Presidente dell’ODCEC di Bari, che ringrazio, è risultato fondamentale per l’organizzazione del webinar».

Le esperienze delle aziende per una ripresa sostenibile

Durante la tappa barese del Salone saranno condivise le esperienze di alcune organizzazioni che racconteranno il loro impegno per la sostenibilità e come stanno gestendo l'attuale situazione emergenziale in un'ottica di ripartenza. Si tratta di Datamaran, Megamark, Acquedotto Pugliese, LIDL Italia, Apulia Distribuzione, Enel, InfoCamere.

Agenda 2030: a che punto siamo

Parteciperà inoltre all'incontro Gianni Bottalico del Segretariato AsviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che farà il punto sullo status quo relativo al raggiungimento dei 17 Goals indicati nel protocollo delle Nazioni Unite.

In questo momento è fondamentale capire come potrà essere portato avanti il percorso dell'Agenda 2030 nel mondo investito dalla pandemia. L'emergenza in atto pone infatti ulteriori sfide ai governi anche per quanto riguarda le tematiche legate allo sviluppo sostenibile.

Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, CSR Manager Network, Fondazione Global Compact Network Italia, ASVIS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica.