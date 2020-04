Le mascherine prodotte dall'impresa sociale Quid ottengono la certificazione dell’ISS

Un’iniziativa imprenditoriale, quella di Quid, importante e davvero di forte impatto sociale e ambientale in quanto applica il sesto principio dell'Alleanza cooperativa internazionale e mette le cooperative in grado sia di aiutare in questi tempi difficili sia di produrre e garantire continuità di lavoro ai propri membri.

E giovedì 16 aprile è stata superata la sfida più grande: uno dei modelli ha ottenuto la certificazione da parte dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità), nasce così Co-ver, la mascherina protettiva riutilizzabile certificata da filiera interamente Made-in-Italy prototipata da Quid, che potrà essere messa in vendita come DPI (Dispositivo di protezione individuale) di tipo I in deroga.

«L’impegno - continua Anna Fiscale - è stato anche quello di creare prototipi di mascherine differenti da altre già in commercio e autorizzate dall’Istituto Superiore di Sanità anche per modelli riutilizzabili, riducendo l’impatto ambientale dei modelli usa-e-getta. Va infatti tenuto presente che se il fabbisogno nazionale è di 90 milioni di maschere/ mese, l'impatto ambientale sarà molto elevato. Abbiamo raggiunto questo obiettivo con le mascherine Co-ver».

Per ottenere questa importante certificazione, Quid ha dovuto implementare e affinare un Sistema Qualità, dimostrando la tracciabilità dei prodotti e incontrando gli standard specifici di produzione richiesti dall’ISS. Dalle autorizzazioni rilasciate fino a oggi, Quid risulta essere la 6a azienda in Italia su 268 proponenti a ricevere il placet per la creazione di mascherine, oltre ad essere con ogni probabilità una delle prime per le mascherine in tessuto lavabile. Il DPI Co-ver è un prodotto Made in Italy realizzato principalmente nel laboratorio veronese di Quid, con il supporto della cooperativa esterna Art Lining e di altre realtà del territorio che hanno dimostrato di mantenere gli stessi standard qualitativi richiesti.