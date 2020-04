130 ore alla fase due: le famiglie senza risposte

Mancano 130 ore all’avvio della fase due. Il 4 maggio i genitori torneranno al lavoro ma ancora non sanno a chi potranno lasciare i figli. «Chiediamo di inserire l’assegno straordinario per ogni figlio nel dl di aprile. Nei 55 miliardi di euro che saranno messi a disposizione non può non esserci questo assegno»: così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, in una lettera aperta inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo l’incontro di ieri sul tema delle misure di sostegno economico e sociale alle famiglie.

Il suo “osservatorio privilegiato” permette di avere bel il ‘termometro’ delle famiglie italiane: «riceviamo ogni giorno feedback allarmanti. Il timore è che, se non arrivano risposte chiare entro le 130 ore che restano all’avvio della fase due, la delusione sarà tanta. Le famiglie non chiedono elemosina, ma di essere messe nelle condizioni di vivere dignitosamente. La prima e più urgente risposta che chiediamo all’esecutivo è quella di soluzioni concrete e immediate affinché il 4 maggio le famiglie sappiano come conciliare serenamente il lavoro e l’attività di cura dei propri cari a casa».

«Confido pertanto - conclude la lettera - nella possibilità di non perdere l’opportunità aperta dal nostro incontro di ieri, al quale auspichiamo seguano nuovi appuntamenti, per trasformare una crisi storica e drammatica per le famiglie in opportunità di rilancio e di costruzione del Paese che verrà».