Il “Lavoro decente” alla prova del coronavirus

Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, il Covid 19 e noi "Se il costo della pandemia in termini di perdita di vite umane è doloroso, gli effetti sull'economia globale e sulle prospettive di sviluppo sostenibile possono essere ancora più gravi. E tradursi in breve in altre perdite di vite umane, non causate dal virus, ma dagli effetti perversi delle povertà. Morire per colpa del Coronavirus, senza mai aver avuto la malattia"