Il Terzo settore non si è fermato: «Ma siamo allo stremo»

Le ong sono in prima linea nell’emergenza Coronavirus e hanno messo a disposizione circa 1.500 operatori tra dipendenti e volontari, impegnati in attività di sostegno alle fasce di popolazione più vulnerabili, supporto medico ai rifugiati, minori e senza fissa dimora, distribuzione di pasti e spese solidali, informazione sui rischi di contagio... Diverse hanno attivato raccolte fondi in favore di ospedali italiani: basti pensare al Cesvi che ha raccolto e investito circa 4 milioni di euro per progetti legati all’emergenza sanitaria in Italia, partendo da Bergamo. Quattro ong su dieci hanno attivato speci che attività legate a Covid-19 in Italia e 5 su dieci all’estero, in 56 Paesi,

restando quindi operative per affrontare gli sviluppi della pandemia nel mondo. Le ong però sono la fetta di non profit che rischia maggiormente di essere penalizzata dalla netta virata delle donazioni a sostegno quasi esclusivo del- la sanità e del territorio, già documentata dalla mappatura dell’Istituto Italiano della Donazione: il 40 % delle ong, secondo un’indagine di Aoi solo nel primo mese di emergenza Covid-19 ha visto ridursi le entrate da raccolta fondi di almeno il 50%.

Rsa, il capro espiatorio

Tamponi e test sierologici a tutti gli ospiti e a tutti gli operatori di Rsa e Rsd. Dispositivi di protezione individuale (solo in Lombardia, che nelle strutture sociosanitarie ha 61mila posti letto e 30mila operatori, ne servono 15 milioni di pezzi al mese). Sorveglianza attiva. Sono queste, al 20 aprile, le richieste che arrivano dalle varie strutture sociosanitarie lombarde: residenze per anziani, per disabili, centri socio-sanitari. I loro operatori sono da settimane in prima linea, tanto quanto i medici degli ospedali, ma con attenzioni infinitamente inferiori. Queste strutture hanno affrontato l’emergenza in totale autonomia (alias in totale abbandono), spesso a mani nude.

Fermarsi alla Lombardia, in questo caso, significa stare nell’occhio del ciclone. Anpas, Ledha, Confcooperative, Legacoop, Uneba, Forum regionale del Terzo settore... da settimane lanciano Sos disperati: hanno denunciato la mancanza di dispositivi di protezioni individuali, «insufficiente e disomogenea» anche dopo il decreto Cura Italia del 17 marzo, quando per la prima volta il sociosanitario riuscì a conquistare un briciolo di attenzione da parte del Governo (che solo allora, praticamente un mese dopo il paziente zero di Codogno, stabilì che «i dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari e sociosanitari»). Le realtà che sono riuscite a rifornirsi autonomamente di Dpi hanno visto i loro ordini intercettati e sequestrati in favore degli ospedali. Già a metà marzo Confcooperative e Legacoop Lombardia denunciavano che il 30% degli operatori del comparto sociosanitario erano malati o in quarantena; oggi nelle Rsa lombarde manca il 40-50% del personale. E il 30 marzo Ledha, Uneba Lombardia e Alleanza Cooperative Italiane-Welfare Lombardia insieme al Forum del Terzo Settore lombardo avevano denunciato la “strage degli innocenti” in atto nelle Rsa.

Le Rsa sono oggi il capro espiatorio perfetto, per errori fatti altrove. Sappiamo tutti come è andata: al 14 aprile 2020 la terza edizione della survey dell’Istituto Superiore di Sanità rivela che in questi mesi è mancato l’8,2% degli anziani ospiti di Rsa. In 4 casi su 10, la persona deceduta era positiva al Covid-19 o presentava manifestazioni simil-influenzali. In Italia sono 300mila gli ospiti di Rsa... (la versione inetgrale dell'inchiesta sul numero del magazine scaricabile gratuitamente dal link qui sotto)