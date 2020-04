Gruppo Assimoco tra le migliori aziende dove lavorare

Assimoco, prima Compagnia assicurativa italiana ad acquisire la qualifica di società Benefit, conquista il 17esimo posto nella classifica 2020 stilata da Great place to work, i Best workplace italiani.

La classifica, annunciata giovedì 23 aprile con una diretta via Facebook, pone il Gruppo Assimoco, che da oltre 40 anni è l’assicurazione di riferimento del mondo cooperativo, tra le società italiane con il migliore ambiente di lavoro. L’analisi e la valutazione di Great place to work, società di ricerca, consulenza e formazione, ha tenuto in considerazione, complessivamente il parere di 57.975 collaboratori e le politiche di gestione aziendale di 153 aziende.

La classifica è originata in gran parte dal giudizio delle persone, ossia degli oltre 400 collaboratori di Assimoco che, compilando il questionario, assegnano alla loro azienda il titolo di Best workplace. I risultati del questionario pesano per i 2/3 del punteggio finale, mentre per la restante parte vengono analizzate le pratiche di gestione delle risorse umane, descritte dall’azienda stessa e nel questionario “Culture audit”.

Il modello su cui si basa il questionario mette in evidenza come un ambiente di lavoro eccellente sia caratterizzato da tre relazioni fondamentali: una relazione di fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il proprio lavoro e per l’organizzazione di cui si fa parte e la qualità dei rapporti con i colleghi.

Queste tre relazioni si esplicano in cinque dimensioni: credibilità, rispetto ed equità misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager, mentre orgoglio e coesione mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il loro lavoro e la loro azienda, le loro sensazioni e il divertimento nel luogo di lavoro con gli altri colleghi.

Tra le pratiche evidenziate proprio nel “Culture audit” la recente riorganizzazione operata dal Gruppo Assimoco all’interno del Team che si occupa di Sviluppo delle Persone. Leadership di competenze e di servizio alla base del nuovo modello organizzativo: una struttura aperta in cui ognuno è responsabile dell’area di competenza (Ricerca e Selezione, Formazione, Gestione dei Talenti e Percorsi di Sviluppo, Employer branding, Consulenza e Servizi alla Persona) e del servizio erogato ai colleghi. All’interno della divisione Sviluppo delle Persone, quindi, non c’è un capo ma un coach che punta allo sviluppo del potenziale della squadra di lavoro e la supporta in termini di indirizzo strategico e di innovazione.

Il Gruppo Assimoco, che ha debuttato nella classifica Best place to work con l’edizione 2015, negli ultimi anni ha raggiunto traguardi ambiziosi, spinta sia da suo Dna cooperativo, sia dai suoi valori fondanti che pongono, da sempre, il benessere delle persone al centro.

Non è un caso che Assimoco sia la prima Compagnia Assicurativa italiana ad aver acquisito la qualifica di società Benefit. Con questa trasformazione Assimoco intende rafforzare il proprio posizionamento come società di assicurazione che fa dell’approccio B Corp un elemento cardine della propria strategia e lo rende stabile nel tempo, censendolo anche nel proprio statuto societario.

