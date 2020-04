Quell'ultima barba al senzatetto che dormiva nel parcheggio dell'ospedale

«Il nostro è un mondo senza pietà, non conosce la misericordia, utilizza schemi e regole che non guardano alla persona, al suo benessere, alla sua possibilità di vivere. Ci troviamo di fronte alla morte di un uomo, che è morto così come ha vissuto. La sua morte non può passare inosservata e deve essere un monito perché ci sono altre vite che possono ancora essere salvate», commenta Dino Barbarossa, presidente di Fondazione Ebbene.

«Diverse volte ho tentato di avvicinare Mohammed parlando anche la stessa lingua, ma purtroppo non siamo riusciti ad aiutarlo come desideravamo perché lui poneva sempre una barriera. Ed è difficile in questi casi. Questa morte deve farci riflettere perché nessuno può essere lasciato in strada soprattutto in questo tempo di pandemia», aggiunge Keith Abdelhafid, Imam di Catania e presidente della Comunità islamica di Sicilia.

«È morto a causa dell’indifferenza. L'avrei voluto a pranzo in casa, ridere e scherzare con lui», dice adesso Giuseppe Messina che prima di vedere andar via Mohammed era riuscito dopo 10 anni a togliere quel caso difficile dalla strada. Anche solo per qualche ora. «Lo trovavo circondato da decine di bottiglie di birra, quando mi ha toccato l’ultima volta sentivo la sua mano fatta di vomito. Per me quella mano era una carezza di Dio».