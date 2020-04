Verso la Fase 2, serve un modello unico di home care cure

Fondazione Cariplo riprogramma le attività a seguito dell'emergenza coronavirus Azioni immediate oggi e l’avvio di un ampio percorso per il futuro: messi in campo 60 milioni per rispondere ai nuovi bisogni. Il bilancio 2019 chiude con un avanzo di 501 milioni di euro e il fondo di stabilizzazione raggiunge i 240 milioni di euro. Il presidente Fosti: “La coesione delle comunità e lo sviluppo delle persone non sono solo i nostri valori di riferimento ma sono la condizione essenziale per superare la fase critica che stiamo vivendo"