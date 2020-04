Coronavirus: accesso gratuito a contenuti e corsi online, ecco 5 piattaforme da utilizzare

Coursera

Coursera è tra le maggiori piattaforme di e-learning, fondata nel 2012 da due docenti di informatica della Stanford University, oggi vanta più di 37mila iscritti e una rete di più di 190 partner tra università e aziende. La piattaforma americana consente di seguire quasi 3 mila differenti corsi universitari, disponibili in più lingue, dall’Informatica all’Economia, dall’Ingegneria alle Scienze Sociali, dalla Matematica all’Arte, tutti erogati da prestigiosi atenei come Stanford, Yale, Princeton, l’Imperial College di Londra, La Sapienza di Roma, la Bocconi e il Politecnico di Milano. Inoltre, Coursera è riconosciuta a livello internazionale per la formazione professionale altamente specializzata cui si rivolgono aziende del calibro di P&G, L’Oreal, Danone e Airbus. La tipologia di corsi, pensata per rispondere alla domanda di un mercato di lavoro altamente competitivo, spazia dal Machine Learning & Artificial Intelligence al Web Development, dalla Digital Transformation al Data Science for Business Analysts.

Parte dell’offerta formativa è fruibile in modo gratuito, tuttavia, proprio per sostenere università e studenti durante la pandemia l’azienda californiana ha inaugurato la sezione Coursera for Campus, rendendo accessibili fino al 30 settembre 2020 3800 tra corsi e specializzazioni e garantendo agli istituti tutto il supporto logicistico e tecnologico per affrontare la crisi. Le università possono fare richiesta per accedere al programma compilando un semplice form sulla pagina dedicata, gli studenti, invece, possono visitare il sito coursera.org e scegliere quale corso intendono seguire.