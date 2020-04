Inventiva, creatività, adattabilità: le parole chiave per la ripresa

La crisi ha prodotto ritorno di consapevolezza, esercizio della responsabilità personale, apprezzamento per i comportamenti collaborativi, riconoscimento dell’altruismo, fiducia nella competenza. Anche senza prospettare radicali cambi di paradigma è un’esperienza da non disperdere. Potrebbe segnare un passaggio nella psicologia e nei comportamenti collettivi. Ma non è scontato e neppure meccanico: richiede impegno e credo che far fruttare questo momentum sia anche compito delle organizzazioni dell’economia sociale e del Terzo settore.

È in tempi come questi che il senso della propria azione va riaffermato e fatto valere, con una visione di lungo periodo, non solo concentrata sulla riparazione dei danni e sul ritorno al business as usual. È ora, quando la fragilità delle reti di protezione sociale diventa più evidente, che serve un’azione robusta e vivace delle organizzazioni del privato sociale. Non sarà facile: l’impatto della crisi si misurerà non solo nelle conseguenze economiche e occupazionali dirette, ma anche nelle trasformazioni dello scenario sociale e della domanda di servizi che emergerà nel new normal. Saranno richieste nuove risposte: dal sostegno extrascolastico per chi rischia di pagare il costo della disuguaglianza educativa alla gestione delle patologie croniche nella popolazione anziana, solo per fare due esempi. Non potendosi permettere la paralisi, il Terzo settore dovrà fare i conti con più domande da soddisfare a fronte probabilmente di minore disponibilità di risorse pubbliche e private. Dunque, ci sarà bisogno di capacità inventiva, creatività organizzativa, e adattabilità. Solo così questo periodo, anziché essere una semplice parentesi da lasciarci rapidamente alle spalle, sarà servito a sviluppare nuove idee e rinvigorire energie per non farci travolgere dall’incertezza.