Nell’emergenza Covid la nave sta affondando ma il capitano salva solo sé stesso. E i più fragili?

​È facile chiedersi per chi vive nella parte “comoda” del mondo perché parlare ancora di diritti. Ce li abbiamo, li vediamo, sono nostri. A chi verrebbe mai in mente di metterli in discussione. Invece «parlare dei diritti è un dovere», continua Alberta Basaglia «perché anche quando ci sembrano dati, anche quando sembra che siano entrati nel pensiero comune, spesso capita che nella vita quotidiana il pensiero comune si trasformi in pensiero solitario e ognuno bada a sé stesso, si occupa solo dei suoi di diritti».

Ma i diritti sono inclusivi per natura, altrimenti si non potrebbero definire tali. Tenere viva la memoria quindi è uno strumento che ci tutela dalla deriva: «ci vuole un attimo a passare da un mondo di diritti all’assenza di diritti. I manicomi c’erano e adesso non ci sono più. Le persone con sofferenza mentale venivano rinchiuse, legate, il mondo era a loro sconosciuto e loro erano sconosciuti al mondo. È stata una battaglia lunga, difficile, far sapere a tutti che queste persone esistevano e che era un orrore sapere un essere umano ridotto così. La denuncia è stata fatta, rifatta, e poi rifatta ancora. È così che nel pensiero comune, il diritto alla vita delle persone con sofferenza mentale si è trasformato in un diritto di tutti: i manicomi dovevano essere chiusi. Ma se rimuoviamo dalla memoria questo, si torna indietro. Per questo dobbiamo ricordarci e ricordare quanto erano terribili quei posti».

Eppure in questi mesi di emergenza da Coronavirus, presi dalla paura per le nostre vite abbiamo forse messo da parte il valore delle vite degli altri? «Guardate cosa succede quando ci dimentichiamo dei diritti dei più fragili», continua Basaglia, «In queste settimane il welfare non è stato capace di curare le persone, non è stato capace di non lasciarle morire, non ha saputo rispondere ai più fragili appunto, i più esposti alla pandemia».

Noi non siamo abituati a fare i conti con la paura: «Rifiutiamo il “diverso”», dice Basaglia, «basti guardare agli immigranti, ci fanno paura, perché? Allo stesso modo ci fanno paura la fragilità e le persone con disabilità, e quella paura del diverso la rifiutiamo invece di affrontarla».