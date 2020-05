GivingTuesdayNow, la generosità che unisce

In Italia l’iniziativa di GivingTuesdayNow è promossa da Aifr – Associazione Italiana di Fundraising che dal 2017 coordina il movimento GivingTuesday nel nostro Paese. Il movimento italiano invita tutti – dalle Organizzazioni non profit alle Aziende, dai Comuni a ogni singolo cittadino – a condividere la propria storia o iniziativa di solidarietà sul sito givingtuesday.it/gtnow dove, grazie al contributo della comunità globale, si sta formando una vera e propria mappa della generosità. Obiettivo del movimento è ispirare sempre più persone attraverso azioni concrete e dimostrare che ogni azione è importante per sostenere cause sociali.

In occasione dell’emergenza, inoltre, Aifr– Associazione Italiana di Fundraising ha reso disponibile una piattaforma online di matching tra richieste e offerte solidali. La piattaforma, attiva su givingtuesday.it, permette di far incontrare necessità e disponibilità: «Oggi più che mai dobbiamo ribadire quanto certe sfide possano essere superate solo se scegliamo di essere uniti», dichiara Marco Cecchini, presidente di Aifr. «la piattaforma di matching è un’opportunità per condividere e connetterci come un’unica grande comunità che guarda al futuro attraverso la generosità».

Martedì 5 maggio sarà dunque un giorno per celebrare l’unione e cercare di colmare le distanze per superare questo periodo storico. Che si tratti di donare tempo o beni, promuovere una campagna di raccolta fondi per un ospedale, condividere un’iniziativa o aiutare qualcuno, l’obiettivo è di generare unione per ricordare che le grandi sfide si possono vincere se affrontate insieme.

Per informazioni su #GivingTuesdayNow sono a disposizione il portale nazionale e quello internazionale all'indirizzo: now.givingtuesday.org.

C'è poi la piattaforma di crowdfunding; Facebook: facebook.com/givingtuesdayitaly; Instagram: instagram.com/givingtuesdayitaly/ e Twitter: twitter.com/GivingTuesdayIT